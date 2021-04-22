Jeotermal sera yatırımı için çağrı

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım sektörüne yatırım yapmak isteyenlere, üretimin yılın geneline yayılabildiği jeotermal seracılığı tavsiye etti.

Bakanlık, jeotermal seracılık alanına yatırım yapmak isteyenlere rehber olması amacıyla bir fizibilite raporu ve yatırımcı rehberi hazırladı. Hazırlanan yatırımcı rehberinde, jeotermal sera alanında yapılacak yatırımın kârlı olduğu belirtildi.

Rehbere göre; 20 dekar alanda arazi bedeli hariç yapılan bir sera yatırımı, projenin 4'üncü yılında yatırım ve işletme masraflarını karşılayıp kâra geçiyor. Bu alandaki bir projenin yapılan masrafın üzerinde fayda sağladığı için kârlı olduğu değerlendiriliyor.

Rehberde, yatırımcıların jeotermal sera yatırımının yapılacağı bölgede iklim ve diğer ekolojik koşulların uygunluğu, teknik bakım işlemlerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesi, jeotermal suyun varlığı ve sürdürülebilirliği, büyük pazarlara yakınlık, iç ve dış ticaret imkanları gibi unsurlara dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

Sağlanan destekler

Rehberde, sera yatırımlarına sağlanan destekler de yer aldı. Buna göre, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi, bu yatırımlara tarımsal üretime dair düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırıyor. Bu yatırımlar, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği ve Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında illere göre değişmekle birlikte yüzde 55-65 oranında hibe desteklerinden yararlandırılıyor.