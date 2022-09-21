Jerome Powell: Enflasyon yüzde 2'ye gittiğinde faizi yavaşlatacağız

ABD Merkez Bankası Powell'ın konuşmasından önemli satır başları şu şekilde:

"Para politikasını duruşumuzu fiyat istikrarını sağlama amacımıza doğru yönlendiriyoruz.

Büyümedeki yavaşlamaya rağmen iş piyasası güçlü kalmaya devam etti.

Faiz artırımlarına devam etmek gerekli olacak. Enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmek için araçlara sahibiz. Para politikası duruşumuzu fiyat istikrarını sağlama amacımıza doğru yönlendiriyoruz."

Yumuşak inişi başarırken fiyat istikrarını yeniden tesis etmek zorlu olacak.

Emtia fiyatları tepe yapmış görünüyorlar.

Uzun vadeli enflasyon bekleyişleri oldukça iyi çıpalanmış olmaya devam ediyor. Bu durum, enflasyonu aşağı getirmeyi kolaylaştıracak.

Faizlerde belirli bir seviyeye gitmemiz ve bir süre orada kalmamız gerekli, ancak henüz gitmemiz gereken seviyede değiliz.

Değişen finansal şartların enflasyon üzerinde tam etkilerini görmek büyük olasılıkla biraz zaman alacak.

İş gücü piyasasının soğumakta olduğu yönünde şu ana kadar sadece ılımlı işaretler gördük.

Faizleri indirmeden önce enflasyonun yüzde 2'ye gerilediğinden emin olmalıyız. Enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğinden emin olduğumuzda faiz artırımı hızını yavaşlatacağız.

FOMC enflasyonu aşağı getirmeye güçlü şekilde bağlı, işimizi bitirene kadar faiz artırımlarına devam edeceğiz."