Jerome Powell'dan Fed kararı sonrası enflasyon açıklaması: Hala hedeflerimizin üzerinde

Powell, son toplantıdan bu yana çok fazla veri geldiğini ve bu verilerin ışığında 50 baz puan indirimin doğru olduğuna karar verdiklerini belirtti. Faiz indirimi kararı FOMC üyelerinden geniş destek bulurken, Powell’ın açıklamaları piyasalar tarafından yakından takip edildi.

Powell, enflasyonla mücadelede önemli yol kat ettiklerini ancak enflasyonun hâlâ %2’lik hedefin üzerinde olduğunu vurguladı. Ekonomik faaliyetlerin ılımlı bir genişleme gösterdiğini belirten Powell, “İstihdam piyasası şu anda enflasyonist baskı oluşturmuyor, işgücü piyasasında bir soğuma var” dedi.

Fed’in faiz kararlarını her toplantıda gelen verilere göre alacağını ve ekonominin durumuna göre yeni adımlar atacaklarını söyledi.

Powell’ın konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar ise şu şekilde:

-Enflasyon ve Riskler: Enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin azaldığını, istihdama ilişkin aşağı yönlü risklerin ise arttığını belirtti. Arz ve talep dengesinin sağlandığını ifade eden Powell, “Sürdürülebilir şekilde %2’lik enflasyon hedefine ulaşıyoruz” dedi.

-Para Politikası ve İlerleme: Powell, faiz indirimlerinin sabırlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve bu stratejinin meyvelerini verdiğini söyledi. Ayrıca, faizlerin ultra düşük seviyelere dönmeyeceğini vurguladı ve “Faiz ayarlamalarını her toplantıda değerlendireceğiz” diye ekledi.

-İstihdam ve Ücretler: İstihdam piyasasının sakinleştiğini, ancak maksimum istihdam seviyesinde olduklarını belirten Powell, ücret artışlarının hâlâ %2 enflasyon hedefiyle uyumlu olmadığını söyledi.

-Powell, ekonominin gidişatına göre Fed’in politikalarını düzenlemeye devam edeceğini, bu nedenle her yeni veriyi dikkatle analiz edeceklerini vurguladı.