Jet yakıtı krizi tatil sezonunu vurdu: Uçuşlar azalıyor, biletler uçuyor

Orta Doğu'daki çatışmaların ardından uluslararası piyasalarda jet yakıtı fiyatları önemli ölçüde arttı. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin sürmesi halinde ise pek çok bölgede yakıt kıtlığı bekleniyor.

Birçok havayolu şirketi, uçuş maliyetlerinin artmasıyla bilet fiyatlarını yükseltirken, bazı şirketler de kapasiteyi azalttı. Ek yakıt bulunamazsa, yakıt kıtlığı milyonlarca kişinin yaz tatili döneminde daha fazla aksamaya ve iptale yol açacak.

Uçak yakıtı telaşı

Körfez, ihtiyaç duyduğundan daha fazla jet yakıtı üretirken, bölge her gün uluslararası piyasalarda işlem gören yakıtın yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. Bu yakıtın önemli alıcılarından biri de rafineri kapasitesi son derece kısıtlı olan Avrupa kıtası. Ancak Hürmüz Boğazı'nın son sekiz haftadır kapalı olması tedarik sorununa yol açarken, fiyatlar da dramatik şekilde yükseliyor.

ABD ve İsrail'in saldırılarından önce Avrupa'da ton fiyatı 831 dolar olan jet yakıtı fiyatı, 1.838 dolara ulaşarak yüzde 120'den fazla artışla rekor kırdı. Son günlerde ise 1500 doların üzerinde seyrediyor.

Kapasite yetersizliğinin de fiyatları yukarı çektiğine işaret eden analistler son iki buçuk yılda Avrupa'da beş rafinerinin kapandığını hatırlatıyor.

Kısıtlanmış seferleri ve artan ücretler

Havayolu şirketleri içinse yakıt halen en büyük gider kalemi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne (IATA) göre, jet yakıtı işletme maliyetlerinin yüzde 25-30'unu oluşturuyor. Bunun da şirketlerin karlılıklarını önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor.