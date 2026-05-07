Jet yakıtı sıkıntısı İngiltere merkezli uçuşları iptal ettiriyor

Küresel piyasalarda artan maliyetler ve arz endişeleri, havacılık sektöründe jet yakıtı sıkıntısı yaşanmasına yol açtı. Mayıs ayında İngiltere çıkışlı planlanan uçuşların önemli bir kısmı iptal edildi. Yeni veriler, sektördeki baskının gün geçtikçe daha da ağırlaştığını gösteriyor.

Havacılık veri analitiği şirketi Cirium, İngiltere havalimanlarından yapılması planlanan 22 bin 613 uçuşun 120'sinin hava yolu şirketleri tarafından iptal edildiğini bildirdi. Bu iptaller, toplam kapasitenin yüzde 0,53'ünü oluşturuyor. Beklenen yoğun döneme girilirken yaşanan bu aksaklıklar, sektör temsilcilerini endişelendiriyor.

Küresel ölçekte jet yakıtı sıkıntısı büyüyor

Haziran ayı için planlanan dış hat uçuş sayısında da geçen haftaya kıyasla 36 seferlik bir azalma görüldü. Bu durum kapasitede 7 bin 972 koltukluk bir kayıp anlamına geliyor. Mayıs ayının son haftası, birçok okulda ara tatil olması nedeniyle tatil planları için en yoğun dönem olarak dikkat çekiyor.

Advantage Travel Partnership İcra Kurulu Başkanı Julia Lo Bue-Said, hava yolu şirketlerinin düşük performanslı uçuşları değerlendirerek gerekli iptalleri veya birleştirmeleri yaptığını kaydetti. Bue-Said, popüler yaz tatili destinasyonlarına yönelik İngiltere çıkışlı uçuşların bu durumdan etkilenmediğini ve müşterilerin güvenle rezervasyon yapmaya devam edebileceğini vurguladı. Küresel çapta mayıs ayı için planlanan yaklaşık 13 bin uçuş, nisan ayında erken bir kararla iptal edilmişti. Bu iptaller yaklaşık iki milyon koltukluk kapasite düşüşü yarattı.

Hava yolu şirketleri strateji değiştiriyor

The PC Agency kurucusu Paul Charles, şirketlerin yoğun sezon öncesinde zor kararlar almak zorunda kaldığını ifade etti. Charles, jet yakıtı sıkıntısı nedeniyle iptallerin artabileceğini ve yolcu mağduriyetini önlemek adına iptallerin erken yapılmasının daha iyi bir seçenek olduğunu savundu.

Lufthansa grubu, yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla nisan ayında, önümüzdeki altı ay boyunca 20 bin uçuşu iptal edeceğini duyurmuştu. Bu karar, büyük taşıyıcıların da krize karşı proaktif önlemler aldığının en net göstergesi oldu.

Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilim arzı etkiliyor

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden geçen tankerler üzerindeki etkisi devam ediyor. Bu durum petrol fiyatlarında ciddi bir artışa ve jet yakıtı sıkıntısı endişelerine neden oluyor. Tedarik zincirindeki bu kırılganlıklar piyasalarda yakından takip ediliyor.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, pazar günü yaptığı açıklamada yaz tatili planlarının büyük bir kesintiye uğramayacağını belirtti. Alexander, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla yakıt ithal edildiğini ve rafinerilerin üretimlerini artırdığını açıkladı. Yaşanan jet yakıtı sıkıntısı kaynaklı darboğazı hafifletmek için hükümet, yakıt tasarrufu hedefiyle farklı uçuşlardaki yolcuların daha az uçakta birleştirilmesine izin veren geçici bir kural değişikliği uyguladı.

Bu gelişmelerin havacılık sektöründeki maliyet baskılarını yılın geri kalanında da sürdürmesi ve havayolu kapasitelerindeki daralma trendinin yaz aylarındaki operasyonel karlılıkları doğrudan etkilemesi bekleniyor.