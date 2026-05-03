Jet yakıtı şoku havacılığı vurdu: İflaslar ve zam dalgası başladı

Jet yakıtı krizi havayolu devlerini ve sektörün 2026 kâr görünümünü tehdit ederken, enerji maliyetlerindeki artış ilk büyük kurbanını verdi. ABD merkezli düşük maliyetli Spirit Airlines yüksek yakıt fiyatları nedeniyle iflasa sürüklendi. Pek çok havayolu devi de benzer bir darboğazın içinde.

Jet yakıtı fiyatları nisan sonunda küresel çapta keskin bir artış göstererek varil başına 195 dolar seviyelerine yükseldi. ABD'de galon başına fiyatlar 5,00 doların üzerine çıkarken, uçak yakıtı ton başı maliyeti de 1500 doların üzerini gördü. Bu hızlı yükseliş sektör genelinde milyarlarca dolar öngörülmeyen gider yarattı.

Spirit’in çöküşü rakipler için yeni fırsatlar yaratırken, JetBlue şimdiden Florida’daki boşalan rotaları ele geçirmek için harekete geçti. Bununla birlikte, indirimli uçuş segmenti de yoğun baskı altında.

Şirketler ayakta kalmaya odaklandı

Küçük havayolları 30 doların üzerindeki bilet artışlarını yolcuya yansıtmakta zorlanıyor. Fiyata duyarlı yolcular bu artışları kaldıramıyor. Şirketler mali dayanıklılık incelemelerinden geçerken sektör, maliyetleri dengelemek için 2,5 milyar dolarlık federal destek talep ediyor.

Sektör devleri de krizin etkilerini hissederken, yakıt harcamalarında 4 milyar dolarlık artış öngören American Airlines 2026’da potansiyel zarar konusunda uyardı. Şirket, United Airlines ile birlikte kazanç tahminlerini önemli ölçüde düşürürken, genişleme planlarından da vazgeçerek ayakta kalma stratejilerine odaklandı.

Biletlere zam üstüne zam

Öte yandan havayolu şirketleri maliyetleri telafi etmek için İran’daki çatışmanın başlangıcından bu yana beş tur bilet zammı yaparken, yeni zamların da yakın olduğu belirtiliyor.

Southwest ve Avelo yöneticileri, yolcu talebinin şimdilik güçlü kaldığını söylese de sektörün kârlılığının, yolcuların artan bilet fiyatlarına ne kadar dayanabileceğine bağlı olduğu vurgulanıyor. Uzmanlara göre kritik soru, yolcuların isteğe bağlı seyahatlerden vazgeçmeden önce ne kadar fiyat artışını kabul edeceği.