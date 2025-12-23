Jim Beam'den üretimi durdurma kararı

Bourbon üreticisi Jim Beam, Trump yönetiminin gümrük vergileri ve uzun yıllar olgunlaşması gereken viskiye olan talebin düşmesi nedeniyle Kentucky’deki damıtma tesislerinde üretimi bir yıl süreyle durdurma kararı aldı.

Altyapı iyileştirmesi için zaman kazandıracak

Şirketten yapılan açıklamada, "Tüketici talebini karşılamak için üretim seviyelerini yeniden değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verilirken, sürecin damıtma tesisinde iyileştirmelere yatırım yapılması için zaman kazandıracağı belirtildi. Tesisin şişeleme ve depolama bölümleri ise James B. Beam Distilling Co. ziyaretçi merkezi ve restoranıyla birlikte açık kalmaya devam edecek. Boston'daki damıtma tesisinde de faaliyetler sürecek.

Yerel Birleşik Gıda ve Ticaret İşçileri Uluslararası Sendikası da çalışanların şirket içinde yeniden görevlendirildiğini, şu aşamada herhangi bir işten çıkarma planı bulunmadığını duyurdu.

Bourbon üretiminde uzun vadeli riskler

Jim Beam'in amiral gemisi ürünleri, şişelenmeden önce en az dört yıl fıçılarda olgunlaştırılıyor. Ancak viski üreticileri, özellikle Avrupa ve Kanada ile yaşanan karşılıklı gümrük vergisi tartışmaları nedeniyle ihracatta ciddi kayıplarla karşı karşıya.

Kanada'da, Trump'ın ülkeyi ABD'ye katma planını açıklamasının ardından ABD ürünlerine yönelik boykot başlatılmıştı.

Trump boykotu ihracatı vurdu

ABD Damıtılmış Alkollü İçkiler Konseyi verilerine göre, ABD alkollü içki ihracatı 2025’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 geriledi. En sert düşüş ise nisan-haziran döneminde yüzde 85 düşüşle Kanada'ya yapılan ihracatta yaşandı.

Son yıllarda bourbon üretimi hızla artsa da talep aynı ölçüde büyümedi. Ocak ayında 16 milyon fıçı bourbon olgunlaşma sürecine bırakılırken, satışlar düştü. Veriler ise Amerikalıların son 10 yıla göre daha az alkol tükettiğine işaret ediyor.

ABD'de üretilen burbonun yaklaşık yüzde 95'i Kentucky'den geliyor. Sektör tahminlerine göre bourbon endüstrisi eyalette 23 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor ve ekonomiye yıllık yaklaşık 2,2 milyar dolarlık katkı sunuyor.