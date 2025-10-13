2025 Nobel Ekonomi Ödülü, Hollandalı Joel Mokyr, Fransız Philippe Aghion ve Kanadalı Peter Howitt'e gitti. Bu üç isim de şimdi sıkça araştırılıyor. Hollandalı Joel Mokyr'in biyografisini merak edenler "Joel Mokyr kimdir, kaç yaşında ve nereli" diye soruyor.

Joel Mokyr kimdir?

Joel Mokyr, ekonomik tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınan dünyaca ünlü bir akademisyendir. 26 Temmuz 1946’da Leiden’de doğan Mokyr, Holokost’tan kurtulan bir ailenin çocuğudur. Babasını küçük yaşta kaybettikten sonra annesiyle birlikte İsrail’in Hayfa kentinde büyümüştür.

Eğitim hayatına Kudüs İbrani Üniversitesi’nde başlayan Mokyr, ekonomi ve tarih bölümlerinden 1968 yılında mezun olmuştur. Ardından Yale Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamış, doktora tezinde 19. yüzyılın ilk yarısında Avrupa’daki sanayi gelişimini incelemiştir.

Akademik kariyerine Yale Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak adım atan Mokyr, 1974’ten bu yana Northwestern Üniversitesi’nde ekonomi ve tarih profesörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Tel Aviv Üniversitesi Eitan Berglas Ekonomi Okulu’nda profesörlük unvanını da sürdürmektedir.

Ekonomik büyüme, yenilik ve sanayi devrimi üzerine yaptığı kapsamlı araştırmalarla tanınan Mokyr, 1993 yılından bu yana Princeton University Press’in *Economic History of the Western World* serisinin editörlüğünü yürütmektedir. Ekonomi tarihi alanındaki katkılarından dolayı 2025 yılında Ekonomi Bilimleri dalında Nobel Anma Ödülü’ne layık görülmüştür.