Johnson: Anlaşmasız Brexit istemiyorum, ancak bununla yaşayabiliriz

05 Ekim 2020

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, 31 Aralık'ta sona erecek olan Brexit geçiş döneminin yeni bir ticaret anlaşması ortaya konulmadan sona ermesini arzu etmediğini, ancak böyle bir sonuç ortaya çıkması halinde Birleşik Krallık'ın bununla yaşayabileceğini duyurdu.

Başbakan Johnson yaptığı açıklamada, bir anlaşma ortaya konulması gerektiğini, ancak hala çözülmesi gereken zorlu konular bulunmaya devam ettiğini belirtti.

BBC'ye konuşan Johnson, COVID-19 salgınının yaşandığı bir dönmede anlaşmasız bir Brexit'in potansiyel etkilerinden endişe edip etmediği yönündeki bir soruya, "AB ile Avustralya benzeri bir ticari ilişki istemiyorum, ancak böyle olur ise onunla yaşayabiliriz" yanıtını verdi.