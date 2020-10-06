Johnson: Güçlü özel sektör toparlanmanın anahtarı
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkede özel sektörü güçlendirmenin ekonomik toparlanmanın anahtarı olduğunu söyledi.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, ülkenin özel sektörünü güçlendirmenin, ülke ekonomisinin COVID-19 krizi öncesine dönmesinde kilit rol oynadığını söyledi.
Muhafazakar Parti konferansında konuşan Johnson, devletin aldığı önlemlerin COVID-19 krizine ülke ekonomisini korunma konusunda önemini ispatladığını ancak özel sektörün büyümenin lokomotifi olduğunu ve işletmelerin sağlığının hükümetin en büyük endişesi olması gerektiğini söyledi.