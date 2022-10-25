Josef Sikela: AB’nin Rus gazı almayacağını bekliyorum

Mehmet KAYA-ANKARA

Türkiye'de kurulacak merkez nasıl çalışacak?

Avrupa’daki gaz ve petrol tedarikine yönelik ciddi bir tartışma ortamı olduğunu ve Rusya’dan yapılan ithalatın büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Jozef Sikela, Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki olağanüstü artıştan Rusya’nın manipülasyonu olduğunu söyledi. Avrupa’nın Rus fosil yakıtlarını almakta azaltma ve sınırlamaya karar verdiği bir dönemin yaşandığını belirten Sikela, “Avrupa, bir savaş olduğu sürece, AB üyesi devletlerin Rus gazını ve petrolünü ithal etmeme kararı bulunuyor” hatırlatmasında bulundu. Türkiye’de bir merkez kurulması önerisine yönelik olarak ise Bakan Sikela, “Soru şu: Bu hub (merkez) nasıl çalışacak? Çünkü Avrupa bunun bir Rus gazı olduğunu bilecek. Avrupa’nın satın almayacağını bekliyorum” dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefi 5 milyar Euro

Jozef Sikela, Türkiye’deki temaslarından memnun olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar Euro’ya yükseltme hedefinin konulduğunu hatırlattı. Temaslarında somut sonuçlar elde edilecek girişimler üzerinde durduklarını kaydetti. Her iki ülkenin sayısallaşma ve sürdürülebilirlik alanlarında özellikle teknolojik gelişim için birbirinden öğrenebileceği çok şey olduğunu kaydeden Sikela, geçmişte her iki ülkenin yenilenebilir kaynakların geliştirilmesine yönelik teknolojilerde zayıf kaldığını ancak hızlı bir atılımın içinde olduklarını vurguladı. Jozef Sikela, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam enerji arzı içinde payının artırılması yönünde daha hızlı bir ivme gösterdiğini ve son yıllardaki bu başarının dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Akıllı şehirler teknolojisinde başarılıyız

Çekya’nın sayısal dönüşüm alanında akıllı şehirlerde ciddi başarıları olduğunun altını çizen Sikela, “Yeni bir teknolojilerin, sayısallaştırmanın imkanlarıyla insanların yaşamlarını nasıl daha iyi hale getiririz, şehirlerdeki yaşamı nasıl iyileştirebiliriz konusunda Expo Dubai’de konseptleri sunduk ve bu alanda başarılıyız. Bu alan sizlere sunmak istediğimiz bir alandır ve birlikte geliştirme konusunda da işbirliği yapabiliriz” dedi. Smart City uygulamaları üzerinde çalışan Çekya şirketleri bu alanda Avrupa’da önemli çözüm sunan şirketler arasında bulunuyor. Prag’da akıllı şehir yönetimi uygulamalarının reel ortamda denendiği bir program da uygulanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, trafik yönetimi için Çekya şirketinin sunduğu bir çözümü kullanmaya başlamıştı.