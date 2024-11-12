JP Morgan: ABD'deki 10 yıllık tahvil getirileri, piyasadaki Trump etkisini durdurabilir

JP Morgan’ın yaptığı yeni bir piyasa analizine göre, 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin yüzde 5 seviyesine ulaşması hisse senedi piyasasında rallinin sona ermesine yol açabilir. Banka analistleri, bu seviyeye ulaşıldığında tahvillerin piyasa değerlemelerine yönelik etkisinin olumlu olmaktan çıkıp kaygı yaratmaya başlayacağını belirtti.

Donald Trump’ın başkanlığı süresince tahvil getirilerinde görülen artışın ardında, göç ve korumacı ticaret politikaları gibi etmenlerin yarattığı enflasyon baskısı yatıyor.

JP Morgan, tahvil getirilerinin yükselişiyle birlikte tahvil piyasasında satışların artabileceğini, bu durumda "tahvil tetikçileri" olarak adlandırılan yatırımcı grubunun daha fazla satış yaparak tahvil fiyatlarını baskılayabileceğini vurguluyor.

Yatırım bankası ayrıca, Trump’ın başkanlığı süresince piyasalara etkisi olabilecek bazı politikalar üzerinde duruyor.

Banka, Trump’ın göç sınırlamaları ve ticaret tarifelerine ağırlık vermesi halinde piyasalarda baskı oluşabileceğini, ancak vergi indirimlerinin olumlu etkiler yaratabileceğini tahmin ediyor.

Trump’ın genişleyici mali politikalarının devam etmesi halinde, ABD tahvil piyasasında oynaklığın artması ve hisse senetlerinde dalgalanmaların meydana gelmesi bekleniyor.