JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley: Türkiye'nin haziran ayı enflasyonu için çarpıcı raporlar!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca para politikasında yüksek faiz ve kamu harcamalarında sıkılaşmaya yönelik pek çok hamlenin enflasyon üzerindeki etkisinin hissedileceği tahmin edilen haziran ayına yönelik enflasyon verileri dün TÜİK tarafından açıklandı.

3 ekonomi devinden Türkiye için haziran ayı enflasyon raporu

Memur, memur emeklisi, emekliler, dul ve yetimler ve kiracılar başta olmak üzere pek çok vatandaş için kritik öneme sahip olan haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı. Dev bankalar, Morgan Stanley, JP Morgan ve Goldman Sachs Türkiye'nin haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirme yaptı

Morgan Stanley: Enflasyonda, hizmet enflasyonu ve vergi artışı riski var

Morgan Stanley raporunda dezenflasyona iyi bir başlangıç yorumunu yaptığı raporunda çekirdek enflasyondaki düşüşe dikkat çekti. Yüzde 1,6 gelen aylık enflasyonun son 13 ayın en düşük aylık enflasyon verisi olduğu ifade edilirken Morgan Stanley, yıl sonu enflasyonu için yüzde 42,4 tahmininde bulundu.

Raporda, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına edeceğini düşünüldüğü belirtilirken yıllık enflasyonun yüzde 71,6'yla beklenenden daha fazla düştüğü vurgulandı. Ancak buna rağmen hizmet enflasyonu ve vergi artışlarının enflasyon konusunda risk teşkil ettiği yorumu da eklendi.

Goldman Sachs: Yönetim, asgari ücrette değişiklik yapmayacak

Goldman Sachs'ın raporunda da enflasyonun beklenenden daha hızlı düştüğü ifade edilirken çekirdek enflasyon verilerinin döviz kurlarıyla yakından ilişkili olduğuna dikkat çekildi.

TL/USD paritesindeki sakinliğin düşük çekirdek enflasyonunda etkili rol oynadığı belirtilirken Morgan Stanley raporunda yer aldığı gibi gibi mart ayından beri TL'deki stabiliteyi vurgulandı.

Raporda hizmet enflasyonunun halen yüksek olduğunu belirtirken önümüzdeki aylarda burada da düşüş görüleceği öngörüsü paylaşıldı. Piyasa algısı nedeniyle hizmet sektöründeki yapışkan enflasyon beklentisinin hızlıca değişeceği öne sürüldü.

Ekonomi yönetiminin asgari ücrette değişiklik yapmayacağı vurgusu da raporda kendine yer buldu.

Yılın ilk yarısında büyüme rakamlarının beklenenden daha iyi olduğuna değinilen raporda yılın ikinci yarısı için talebin yavaşlamaya başladığı belirtildi. Raporda bu yavaşlamanın etkisiyle manşet enflasyonun 2024 için yüzde 36'ya kadar gerileyebileceği tahmin ediliyor.

JP Morgan: Sıkılaştırma adımları devam etmeli

JP Morgan raporunda; Türkiye'de Haziran ayında enflasyon oranları beklenenden daha fazla düşüş gösterdiğini belirtilerek düşüşte, temel mal fiyatlarındaki yavaşlama önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Raporda, elektrik fiyatlarıdaki yüzde 38 zam ve otomatik tüketim vergilerinin yükseltilmesinin enflasyon üzerindeki yukarı yönlü baskıları artırdığını vurgulanırken yıl sonunda manşet enflasyonun yüzde 42,5'e düşmesi bekleniyor. JP Morgan'ın 2025 yıl sonu için enflasyon beklentisi ise yüzde 25.

Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiği vurgulanan raporda, maliye politikasında da sıkılaştırma adımlarının devam etmesi gerektiği, aksi takdirde enflasyonun kontrol altına alınmasının zorlaşacağı vurgulandı.