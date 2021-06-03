JP Morgan: Mayıs enflasyonu TCMB politikasını değiştirmez

JP Morgan, mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde, rakamların aşağı yönlü sürpriz yaptıklarını, ancak düşüşün esas olarak geçici faktörlerden kaynaklandığını bildirdi.

Mayıs ayında giyim eşyası fiyatlarında artışın uygulanan koranavirüs kapatma tedbirlerinin etkisi ile sınırlı kaldığını ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın sadece bir kısmının M-mayıs ayı enflasyonuna yansıtılabildiğini belirten JP Morgan, giyim eşyası ve akaryakıt fiyat artışlarının haziran verisine yansıtılmalarının muhtemel olduğunu vurguladı.

Yıl sonu için enflasyon tahminlerini yüzde 13,4'te tutmaya devam ettiklerini ifade eden JP Morgan, "Yıllık enflasyonun kasım ayına kadar yüzde 16 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesini beklemeyi sürdürüyoruz. Bugün açıklanan verinin para politikası görünümü üzerinde anlamlı bir etki yapacağından kuşkuluyuz. İlk faiz indirimini hala eylül ayında bekliyoruz" dedi.

JP Morgan raporunda, erken bir gevşemenin politika kredibilitesine kolaylıkla zarar verebileceğini, lira üzerinde baskı yaratacağını, dezenflasyon sürecine zarar vereceğini ve kısa vadeli büyüme görünümüne ters etki yapabileceğini de vurguladı.