JP Morgan, TikTok akımı ile dolandırıldı: 'Sonsuz para hilesi' ile yüz binlerce dolarlık vurgun

ABD'li bankacılık devi JP Morgan, bir aksaklıktan faydalanarak ATM'lerden yasadışı binlerce dolar çeken müşterilerine dava açtı.

'Sonsuz para hilesi'

TikTok'ta "sonsuz para hilesi" olarak paylaşılan bu açık, müşterilerin kendilerine yüklü miktarda çek yazmalarına, çeki yatırmalarına ve çek karşılıksız çıkmadan önce parayı çekmelerine olanak sağlıyordu.

Şu ana kadar Houston, Miami ve Los Angeles'ta iki kişi ve iki şirkete dava açıldı. Çekin tamamına ödeme yapan bankalardan, parayı faiziyle birlikte geri vermeleri, ilgili çek hesap ücretlerini ödemeleri, yasal masrafları karşılamaları isteniyor.

ABD'deki bankalar genellikle müşterilerin çek tahsil edilmeden önce çekin değerinin yalnızca küçük bir kısmını çekmelerine izin veriyordu.

'Banka dolandırıcılığı yapmak bir suçtur'

Dava dosyalarında, "JP Morgan, dolandırıcılıkla mücadele konusundaki sorumluluğunu ciddiye alıyor ve bankacılık sistemini daha güvenli hale getirmek için şirketi ve müşterilerini korumayı önceliklendiriyor" ifadelerine yer verdi. "Bu sorumluluğun bir parçası da dolandırıcılık yaptıklarında insanları sorumlu tutmaktır. Basitçe söylemek gerekirse, banka dolandırıcılığı yapmak bir suçtur." denildi.

Dosyada, 29 Ağustos'ta sanıklardan birinin maskeli olarak geldiği ve banka hesabına 335.000 dolarlık çek yatırdığı ardından parayı çekmeye başladığı belirtiliyor. Çekin sahte olduğu ancak davalının bankaya hala 290.000 dolardan fazla borcu olduğu kaydedildi.

660 bin dolarlık vurgun

JP Morgan Chase'in avukatlarına göre, davalıların dört davada elinde tuttuğu para miktarı toplamda 660 bin doları aştı.

Geçtiğimiz ay Wall Street Journal, JP Morgan Chase'in, sosyal medyada insanlara hatayı anlatan birkaç videonun viral olmasından birkaç gün sonra bu açığı kapattığını bildirmişti.

Raporda, bankanın binlerce olası çek dolandırıcılığı olayını araştırdığı belirtildi.