JP Morgan Türkiye borsasının ağırlığını düşürdü, TL'de hızlı değer kaybına işaret etti

JP Morgan yüksek enflasyon, zayıf TL ve faiz indirimlerinin gecikmesini gerekçe göstererek halihazırda MSCI Türkiye için geçerli olan piyasa üstü ağırlık önerisini düşürdü.

Banka, Türkiye borsasının ağırlığını nötr seviyesine indirdiğini belirtti.

'En önemli risk TL'deki değer kaybı'

Türkiye için kendi enflasyon tahminlerinin yükseldiğini belirten JP Morgan, düşük yabancı sahipliği ve düşük değerlemelerin borsa için orta vadede güçlü yükseliş potansiyeline işaret ettiğini ancak borsa için yakın vadedeki en önemli riskin yerel dolarizasyonun etkisiyle TL'nin daha hızlı değer kaybetmesi olduğunu ifade etti.

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