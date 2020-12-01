JP Morgan, Türkiye'nin 2020'de yüzde 0,7 büyümesini öngörüyor

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyrekte, üçüncü çeyreğe göre yüzde 2 daralmasını bekleyen Jp Morgan üçüncü çeyrekteki güçlü toparlanmanın bu daralmaya rağmen, Türkiye'nin yıllık yüzde 0,7'lik bir büyümesi göstereceğini tahmin ediyor.

JP Morgan'a göre TCMB'nin gerçekleştirdiği parasal sıkılaştırma ve buna bağlı olarak kredi büyümesindeki yavaşlamanın yılın son çeyreğinde ivme kaybına yol açması muhtemel Ayrıca, COVID-19 ile ilgili kısıtlamaların sıkılaştırılması da büyüme beklentilerine zarar verecek.

Dolayısıyla Türkiye'nin 2020 büyümesi pozitif olan birkaç ülkeden biri olacağını düşünen kuruluş güçlü temel ve politika yapıcıların ihtiyatlı politikalara olan bağlılığı göz önüne alarak 2021 GSYİH büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3'e düşürdü.

PMorgan, sıkılaşan finansal piyasa koşulları ve alınan COVID-19 tedbirlerinin 2021 yılı ikinci çeyrek dönemine kadar daralma ile sonuçlanmasını tahmin ederken, "TCMB'nin gevşetme politikasına Nisan ayında başlamasını bekliyoruz. Pandemi bağlantılı sınırlamalar da Ocak ayından itibaren azalır. yüzde 3 büyüme tahminine rahatlıkla ulaşılacağını öngörüyoruz" yorumunu yaptı.