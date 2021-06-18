JP Morgan, Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, TCMB Para Politikası kararlarını değerlendirdiği raporunda, Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Kuruluş, mobilitede hızlı toparlanmayı ve COVID-19'a karşı aşılamanın hızlanmasını dikkate alarak, Türkiye’nin 2021 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 6,1'den yüzde 6,8'e çıkardı.



TCMB'nin beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 19'da tuttuğuna işaret eden JP Morgan, ana politika yönlendirmesine ilişkin cümlelerin önceki PPK toplantısına göre değişmeden kaldığına dikkat çekti. JP Morgan, güçlü yurt içi talep, yükselen maliyetlerin yol açtığı fiyat baskıları ve zayıf politika kredibilitesinin sıkı politikanın devam ettirilmesini desteklediğini vurguladı.



"Son dönemde enflasyonda görülen aşağı yönlü sürprizlere rağmen fiyat baskıları hala güçlü ve TCMB'nin baskıları kontrol altında tutmak ve politika kredibilitesinde biraz toparlanma sağlayabilmek için güçlü durmasına ihtiyaç var" değerlendirmesini yapan JP Morgan, ilk faiz indiriminin Eylül'de 100 baz puan olacağını öngördüklerini hatırlattı.



"Erken bir faiz indirimi için risklerin farkındayız" ifadelerini kullanan JP Morgan, "TCMB PPK açıklamasındaki ihtiyatlı ifadeler bizi cesaretlendirdi. Bir kez daha erken bir gevşetmenin hali hazırda zayıf olan politika kredibilitesini baltalayabileceği, ekonomik görünüm için zarar verici olabileceğini bir kez daha ikaz ediyoruz" dedi.