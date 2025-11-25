JP Morgan ve Goldman Sachs'tan petrol tahmini: Analistler uyarıyor

Uluslararası finans devi JP Morgan, küresel ham petrol piyasasına ilişkin dikkat çekici bir analiz yayımladı. Bankanın tahminine göre, gösterge ham petrol türü olan Brent'in varil fiyatı, piyasada oluşacak arz fazlasının baskısıyla 2027 yılına kadar 30 dolar seviyelerine kadar gerileme potansiyeli taşıyor.

Brent petrolün varil fiyatı, yılbaşından bu yana yaşanan yüzde 14'lük düşüşle Pazartesi günü 62,59 dolar seviyesinde işlem görerek dengelenmeye çalıştı. Piyasa oyuncuları, fiyatların geleceği açısından kritik önem taşıyan Ukrayna'daki barış görüşmelerinden gelecek haberlere odaklanmış durumda.

Barış görüşmeleri fiyat baskısını artırıyor

ABD ve Ukrayna temsilcilerinin Pazar günü Cenevre'de gerçekleştirdiği görüşmeler, taraflarca "son derece verimli" olarak nitelendirildi. Görüşmelerde, yeni bir barış planı üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmaya devam edilmesi konusunda mutabakata varıldı. Analistler, Ukrayna'da olası bir barış anlaşmasının Rusya'ya uygulanan bazı yaptırımların esnemesine yol açabileceğini, bu durumun da küresel enerji arzını artırarak fiyatları daha da aşağı çekebileceğini belirtiyor.

Goldman Sachs'tan da arz fazlası uyarısı

Sektörün bir diğer büyük oyuncusu Goldman Sachs da benzer bir tablo çizdi. Banka, ABD gösterge petrol türü olan WTI'nın 2026 yılında ortalama 53 dolar seviyesinde işlem göreceğini tahmin ediyor.

Goldman Sachs'a göre, gelecek yıl piyasada günlük ortalama 2 milyon varil civarında bir arz fazlası oluşacak ve bu durum fiyatlar üzerindeki düşüş baskısını kuvvetlendirecek. Goldman Sachs küresel emtia araştırmaları eş başkanı Daan Struyven, yatırımcılara mevcut ortamda petrolü “short”laması (fiyat düşüşünden kazanç sağlamak üzere pozisyon alması) gerektiğini söyledi.

Struyven, mevcut büyük arz dalgasının son yılının 2026 olacağını, ancak 2027 yılı itibarıyla piyasanın yeniden dengelenmeye başlayacağını vurguladı. Ancak, piyasadaki genel kanı, bu kadar keskin düşüş beklentilerine rağmen, birçok analistin petrol fiyatlarının 40 doların altına inmesini olası görmediği yönünde.