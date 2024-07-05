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JP Morgan yatırımcı toplantısı 11 Temmuz'da: Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan da katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek olan JP Morgan yatırımcı toplantısına katılacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yatırımcı toplantılarına katılarak uluslararası yatırımcılara Türkiye'yi tanıtmaya devam ediyor. 

Bloomberg'den Fırat Kozok'un haberine göre; Bakan Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan önümüzdeki hafta 11 Temmuz'da JP Morgan tarafından İstanbul'da düzenlenecek olan toplantıda 100'ün üzerinde uluslararası yatırımcıyla bir araya gelecek.

Şimşek ve Karahan'ın çeşitli ülkelerde katıldıkları pek çok yatırımcı toplantısında olduğu gibi yaptıkları sunumlarla yatırımcılara, Türkiye ekonomisinin geleceği ve ekonomi programına yönelik detayları aktarması bekleniyor.

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