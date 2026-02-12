J.P. Morgan’dan gümüşte rekor tahmin: 2026 yılında ne kadar olacak?

Küresel piyasalarda değerli metallere yönelik beklentiler yeniden şekilleniyor. J.P. Morgan’ın yayımladığı son analiz raporuna göre gümüş fiyatlarında 2026 yılında sert bir yükseliş öngörülüyor. Banka, 2026 yılı için ortalama fiyat tahminini 81 dolar/ons olarak açıkladı.

Bu rakam, 2025 yılı ortalamasının iki katından fazla bir seviyeye karşılık geliyor. Banka ayrıca tahminlerin küresel talep görünümü başta olmak üzere birçok değişkene bağlı olduğunun altını çizdi.

2026 çeyrek bazlı fiyat beklentisi

Analize göre gümüş fiyatlarının 2026 yılı boyunca dalgalı ancak yüksek bir bantta seyretmesi bekleniyor:

1. çeyrek: 84 dolar/ons

2. çeyrek: 75 dolar/ons

3. çeyrek: 80 dolar/ons

4. çeyrek: 85 dolar/ons

Bu projeksiyon, Kasım 2025’te açıklanan önceki tahminlere kıyasla yüzde 34 ile yüzde 55 arasında artış anlamına geliyor. Banka, 2027 yılı için ise ortalama 85,5 dolar/ons seviyesinde bir fiyat beklentisi paylaştı.