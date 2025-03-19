JP Morgan'dan kritik değerlendirme: TCMB'nin döviz rezervleri yeterli, enflasyon ve faiz beklentisi yükseldi

Dünya finans piyasalarının önemli kurumlarından JP Morgan, Türkiye’nin döviz piyasasında yaşanan hareketlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. JP Morgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz piyasasında yaşanan dalgalanmalara karşı yeterli rezervlere sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin dezenflasyon programının sürdüğünü ancak enflasyon düşüşünün beklenenden daha yavaş olabileceğini belirtti.

Buna paralel olarak, JP Morgan yıl sonu enflasyon beklentisini %27,2'den %29,5'e, Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminini ise %2,3'ten %3,2'ye revize etti. Faiz konusunda da bir güncelleme yapan kurum, TCMB’nin faiz indirim hızını Nisan ayından itibaren 150 baz puana çekmesini ve yıl sonunda gösterge faizin %35 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

JP Morgan, Türkiye’nin döviz piyasasında istikrarı sağlamak adına atılacak adımlarla ilgili yerel piyasalarda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etti.