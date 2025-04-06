JP Morgan'dan kritik uyarı: Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini resesyona sürükleyecek

Tarifelerin ilanının ardından, ABD'nin en değerli şirketlerinden sadece iki gün içinde toplamda 5 trilyon dolardan fazla piyasa değeri silindi. JP Morgan, küresel borsalarda yaşanan sert düşüşlerin ardından, ABD için büyüme tahminlerini tamamen revize etti.

Banka, 2025 yılı için ABD’nin büyüme tahminini 1,6 puan aşağı çekerek negatif bölgeye taşıdı ve ülkenin işsizlik oranının ciddi şekilde artabileceğini, yaklaşık 2 milyon Amerikalının işini kaybedebileceğini öngördü.

JP Morgan’ın baş ABD ekonomisti Michael Feroli, yaptığı açıklamada, “Artık, tarifelerin etkisiyle reel GSYH’nin daralmasını bekliyoruz. Bu nedenle, tüm yıl için reel büyüme tahminimizi yüzde 1,3’ten yüzde -0,3’e düşürdük” ifadelerini kullandı.