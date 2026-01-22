JP Morgan'ın CEO'su Dimon’dan yapay zeka uyarısı: Toplumu kurtarmak için yavaşlatılmalı

JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, yapay zekanın kontrolsüz ve çok hızlı ilerlemesi halinde toplumda ciddi sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunarak, artan işsizlik ve toplumsal huzursuzluğa dikkat çekti.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Dimon, yapay zekanın verimlilik artışı ve sağlık gibi alanlarda büyük faydalar sunacağını ancak bu dönüşümün zamana yayılması gerektiğini vurguladı. Şirketlerin bu teknolojiyi görmezden gelemeyeceğini ifade eden Dimon, sürecin topluma zarar vermemesi için hükümetler ve özel sektörün birlikte hareket ederek yeniden eğitim, ücret destekleri, yer değiştirme ve erken emeklilik gibi programları devreye alması gerektiğini söyledi.

Dimon, örnek olarak sürücüsüz kamyonların yollara çıkmasıyla birlikte ABD'deki 2 milyon ticari kamyon şoförünün işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ve desteklenmeleri gerektiğini söyledi.

Kötü senaryoya karşı plan yok

Dimon konuşmasında, "Toplumu korumak için bunu yapmak zorundaysak, yapacağız. Toplum daha fazla üretecek, birçok kanser türü tedavi edilecek. Bunu durdurmak mümkün değil. Asıl soru, eğer olumsuz bir senaryo ortaya çıkarsa, buna karşı nasıl bir planımız var?" ifadelerini kullandı.

Trump'a Grönland eleştirisi

Trump'ın konuşması öncesinde söz alan Dimon, ABD Başkanı'nın Avrupa ve NATO'ya yönelik giderek sertleşen tutumunu ve Grönland'a ilişkin söylemlerini de eleştirdi. Dimon, Avrupa'nın zayıflatılması yerine güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun tek başına ABD'nin değil, Avrupa liderlerinin de sorumluluğu olduğunu, ABD'nin ise ahlaki, ekonomik ve güvenlik araçlarıyla bu süreci destekleyebileceğini ifade etti.

Dimon, Trump'ın göçmenlik politikalarına da değinerek artan sertliğin yarattığı "içsel öfkenin" yatıştırılması çağrısında bulundu.