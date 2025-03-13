JPMorgan açıkladı! Hisse senetlerinde düzeltme son buluyor mu?

JPMorgan stratejistlerine göre, ABD hisse senedi piyasasında yaşanan düzeltmenin en zorlu dönemi sona ermiş olabilir. Kredi piyasalarındaki göstergeler ise resesyon riskinin hisse senedi ve faiz piyasalarına kıyasla daha düşük olduğunu işaret ediyor.

Geçmişte birçok kez doğru tahmin...

JPMorgan stratejistleri Nikolaos Panigirtzoglou ve Mika Inkinen, son dönemde piyasaları değerlendiren analizlerinde, "ABD'deki resesyon risklerini bir kez daha hisse senedi ya da faiz piyasalarından daha az önemsediğini" vurguladı. Kredi piyasalarının geçmişte birçok kez doğru tahminde bulunduğuna da dikkat çekildi.

Banka tarafından yapılan değerlendirmeye göre, ABD ekonomisine daha duyarlı küçük sermayeli şirketler, ülkenin resesyona girme ihtimalini yüzde 50 olarak fiyatlandırırken, borçlanma senedi piyasalarında bu olasılık yüzde 9 ila yüzde 12 arasında değişiyor. Faiz ve emtia piyasalarının da hisse senetlerine benzer bir eğilim gösterdiği ifade ediliyor.

Piyasa ETF'ye olan ilgiden destek bulabilir

Öte yandan, piyasanın borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilgiden destek bulabileceği belirtiliyor. JPMorgan stratejistleri, "ABD hisse senedi ETF'leri şimdiye kadar olduğu gibi çoğunlukla giriş görmeye devam ederse, mevcut ABD hisse senedi piyasası düzeltmesinin çoğunun geride kalması için iyi bir şans var" değerlendirmesinde bulundu.