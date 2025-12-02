JPMorgan: Avrupa bankaları için en iyi dönem sürüyor

JPMorgan Chase & Co. analistleri, Avrupa'daki bankacılık sektörünün güçlü bir döneme girdiğini ve mevcut koşullar altında yükselişini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı.

Kian Abouhossein liderliğindeki analist ekibi yayımladıkları değerlendirmede; ekonomik iyileşme, istikrarlı faiz oranları, enflasyon ve işsizlik göstergelerine dikkat çekerek, "2026'ya Avrupa bankaları konusunda sürekli ve yeniden teyit edilmiş olumlu bir görüşle giriyoruz" ifadesini kullandı. Raporda kazanç artışları ve hisse geri alımlarının da bu görünümü desteklediği vurgulandı.

Avrupa bankaları, üst üste 13. çeyrekte de güçlü bilanço açıklamaya hazırlanırken, sektör bu yıl bölgenin en iyi performans gösteren alanı oldu. Stoxx 600 Banks Endeksi yıl başından bu yana yüzde 55 yükselirken, geniş endeks yalnızca yüzde 13 artış kaydetti. Societe Generale, Commerzbank, Banco Santander, BBVA ve Unicaja Banco'nun hisseleri ise 2025'te iki katına çıktı veya daha yüksek oranda değerlendi.

JPMorgan'a göre Avrupa banka hisseleri hâlâ diğer sektörlere kıyasla yüzde 33 indirimle işlem görüyor ve ek kazanç potansiyeli barındırıyor. Bankaların güçlü sermaye yapılarına ek olarak 2025–2027 döneminde her yıl yaklaşık yüzde 6'lık kâr artışı bekleniyor.

Analistlerin öne çıkan tercihleri arasında Barclays, NatWest Group, Deutsche Bank, Societe Generale, CaixaBank, Standard Chartered ve Erste Group Bank bulunuyor.