JPMorgan CEO'su Dimon'dan kritik uyarı: Avrupa dağılırsa ‘Önce Amerika’ çöker

Dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birinin "parçalanmış Avrupa" olduğunu belirten Dimon, hissedarlara yazdığı mektupta, Avrupa'nın "çözülmesi gereken bazı ciddi sorunları" olduğunu belirtti.

"Avrupa parçalanırsa 'önce Amerika' diye bir şey kalmaz"

Askeri çabaların azalması ve Avrupa Birliği içinde anlaşmaya varma çabalarındaki zorlukların kıtayı tehdit ettiği konusunda uyaran Dimon, Avrupa parçalanırsa "Önce Amerika" diye bir şeyin var olamayacağını belirtti. Bu durumun herkesten çok ABD'ye zarar vereceğini ifade ederek Avrupa'nın her açıdan çok önemli bir müttefik olduğunu kaydetti.

Uzun vadeli bir strateji vurgusu

Dimon, Avrupa'nın güçlenmesi için ABD'nin ABD'nin yardım etmesi gerektiğini savunurken "Uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacımız var" dedi.

Trump yönetiminin Avrupa’yı geri giden bir kıta olarak tanımlayan yeni güvenlik stratejisini hatırlatan Dimon, JPMorgan’ın ABD’nin ekonomik ve ulusal güvenliğini desteklemek için stratejik sektörlere 1,5 trilyon dolar aktaracağını belirtti.

Banka, tedarik zinciri ve ileri üretim, savunma ve havacılık, enerji bağımsızlığı ve stratejik teknolojiler olmak üzere dört alana odaklanacak ve bu kapsamda 10 milyar dolara kadar kendi sermayesinden yatırım yapacak.