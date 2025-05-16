JPMorgan CEO'su Dimon'dan resesyon açıklaması: İhtimal dışı değil

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD ile Çin arasındaki tarifelerin düşürülmesine yönelik anlaşma sonrası durgunluk beklentileri azalsa da, resesyon riskinin devam ettiğini belirtiyor.

Dimon, piyasalardaki dalgalanmanın azalması ve iki ülke arasında ticaret anlaşmasına dair ilerleme umutlarının artmasına rağmen, ekonomik yavaşlamanın hâlâ mümkün olduğunu söyledi.

'Tamamen ihtimal dışı bırakamam'

Dimon, “Bu konuda yüzde 50 ihtimal veren ekonomistlere katılıyorum. Bir durgunluk olursa, ne kadar derin olacağını ya da ne kadar süreceğini bilemiyorum. Umarım bunu atlatırız ama şu aşamada tamamen ihtimal dışı bırakamam” dedi.

Dimon, ABD ile Çin arasındaki gerginlikte son dönemde sağlanan gevşeme, çözülmenin kalıcı olmasını umduğunu belirterek "Bence yapılması gereken bazı şeylerden geri adım atmak. İlgi çekici bir konuşma yapmak" dedi

Dimon’un durgunluk olasılığını göz ardı etmemesinin nedeni ise piyasalar ve ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam eden belirsizlikler olarak değerlendiriliyor. Bu riskler arasında jeopolitik çatışmalar, Amerika’nın artan borç yükü, yükselen faiz oranları ve gümrük tarifeleri yer alıyor.

Yatırımlar geri çekiliyor

Trump yönetiminin gümrük vergisi politikaları bir aydan uzun bir süredir piyasaları sarsıyor ve Dimon, bazı müşterilerin tüm bu dalgalanma nedeniyle yatırımlarını geri çektiğini söylüyor. Bu haftanın başlarında ABD ve Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisi daha uzun vadeli bir anlaşma için çalışırken, birbirlerinin ürünlerine uygulanan vergileri geçici olarak düşürmeyi kabul etmişti.