JPMorgan Chase CEO'su Dimon: ABD gümrük vergileri ekonomik bir silah işlevi görebilir

JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ortaklarına yönelik gümrük vergileri politikasının olumlu sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Dimon, doğru şekilde uygulandığında gümrük vergilerinin Amerikan çıkarlarını koruyabileceğini ve ticaret ortaklarını daha avantajlı anlaşmalar için müzakere masasına çekebileceğini belirtti.

"Ekonomik bir silah işlevi görebilir"

Konuşmasında "Eğer biraz enflasyonistse, ama ulusal güvenlik için iyiyse, öyle olsun. Yani, aşın bunu" ifadelerine yer veren Dimon, gümrük tarifelerinin ekonomik bir araç olduğunu ve kullanım amacına göre ekonomik bir silah işlevi görebileceğini söyledi. Ayrıca, "Gümrük tarifeleri enflasyonisttir ve enflasyonist değildir" ifadesini kullanarak bu uygulamanın etkilerinin duruma göre değişebileceğine dikkat çekti.

"Büyüme daha öncelikli"

Dimon, gümrük vergilerinin doların değerini etkileyebileceğini ancak büyümenin daha öncelikli bir mesele olduğunu da vurguladı.

Goldman Sachs: ABD'nin büyümesi için yapıcı olabilir

Goldman Sachs CEO'su David Solomon ise Davos'ta CNBC'ye verdiği demeçte, iş dünyası liderlerinin ticaret politikalarında meydana gelen değişikliklere uyum sağlamaya çalıştığını ifade etti. Solomon, "Bence zaman içinde belirli ticaret anlaşmalarının yeniden dengelenmesine dönüşüyor. Bence bu yeniden dengeleme, doğru şekilde ele alınırsa ABD'nin büyümesi için yapıcı olabilir" dedi.

Solomon, sözlerini "Asıl soru, ne kadar hızlı, ne kadar düşünceli bir şekilde. Bunların bir kısmı sadece ticaretten öte şeyler için müzakere taktikleri. Uygun şekilde kullanıldığında yapıcı olabilir. Bu durum yıl boyunca devam edecek ve bunu yakından izlememiz gerekiyor" diyerek tamamladı.