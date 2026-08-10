JPMorgan dolarda geri adım attı: Tavsiyesini değiştirdi

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ABD'den gelen sürpriz istihdam kaybı, JPMorgan'ın dolara yönelik pozisyonunu değiştirdi. Yaklaşık üç aydır dolarda yükseliş bekleyen banka, ABD ekonomisine ilişkin verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından dolar tavsiyesini 'uzun'dan 'nötr'e çekti.

JPMorgan stratejistleri Meera Chandan ve Arindam Sandilya, yayımladıkları değerlendirmede, mayıs ortasından bu yana sürdürdükleri uzun dolar pozisyonunu kapattıklarını açıkladı.

Stratejistler, "Son dönemde ABD verilerinin beklentileri karşılayamaması nedeniyle taktiksel olarak pozisyonumuzu nötr hale getirdik" ifadelerini kullandı. Banka, düşük getirili gelişmiş ülke para birimlerine karşı oluşturduğu uzun dolar sepetini de hafif zararla kapattı.

İstihdam verisi beklentileri altüst etti

JPMorgan'ın kararında cuma günü açıklanan ABD istihdam verileri belirleyici oldu. Temmuzda tarım dışı istihdam 23 bin kişi azalırken, piyasa beklentisi 80 bin kişilik artış yönündeydi. Beklentilerin oldukça altında kalan veri, ABD ekonomisinin gücüne ilişkin soru işaretlerini artırırken Fed'in para politikasında daha fazla sıkılaşmaya gideceği beklentilerini de zayıflattı.

JPMorgan stratejistleri, yeni verilerin ardından doların önümüzdeki dönemde daha sınırlı bir bantta hareket etmesini beklediklerini belirtti. Buna karşın banka, doların faiz farkından sağladığı “carry” avantajının çeşitli olumsuzluklara rağmen dirençli kaldığı görüşünü koruyor. JPMorgan, dolar/yen (USD/JPY) için 164 seviyesindeki hedefini de değiştirmedi.

Gelişmekte olan ülke paralarında pozisyon azalttı

JPMorgan, gelişmekte olan ülke para birimlerinde genel olarak pozitif duruşunu sürdürse de risklerini azalttı. Banka, küresel finansman koşulları, ABD-İran çatışması ve ağustos ayındaki olumsuz döviz mevsimselliği nedeniyle 24 Temmuz'dan bu yana pozisyon büyüklüğünü düşürdüğünü bildirdi.

JPMorgan, Latin Amerika para birimlerinde net uzun, EMEA bölgesinde daha sınırlı, Asya para birimlerinde ise net kısa pozisyonda bulunuyor.