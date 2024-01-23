JPMorgan dört Türk bankasını negatif izlemeye aldı

JPMorgan Türk banka hisseleriyle ilgili müşteriyle temkinli bir analiz paylaştı.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre JPMorgan analistleri Mehmet Sevim ve Samuel Goodacre tarafından hazırlanan 23 Ocak tarihli analizde banka Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ile Yapı Kredi'yi 'Negatif Katalizör İzleme' listesine aldıklarını bildirdi.

Türkiye'deki makroekonomik normalleşme sürecinden heyecan duyduğunu söyleyen banka bankacılık sektörü için uzun vadede pozitif bir görünümle sonuçlanacağını öngördü. Bununla birlikte CEEMEA bölgesindeki banka hisselerine kıyasla Türkiye'de bankacılık endeksinin yılbaşından bu yana yüzde 12 prim yaptığını vurgulayan banka, dördüncü çeyrek bilanço sezonuna temkinli yaklaştıklarını belirtti.

Bankanın analizinde kısa vadede çekirdek operasyonel trendin kötüleşebileceği öngörüldü. JPMorgan'ın analizinde kur korumalı mevduatlardan dönüş çabalarının da ilave risk oluşturduğu ifade edildi.

Bankanın analizi sonrasında Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi için yatırım tavsiyesi 'nötr' olarak belirlendi. JPMorgan Akbank için hedef fiyatını 42 TL'den 45 TL'ye; İş Bankası için 26,20 TL'den 30 TL'ye çıkardı.

JPMorgan analizinde Garanti BBVA ve Yapı Kredi hedef fiyatını ise aşağı çekti. Banka Garanti BBVA'nın hedef fiyatını 73,50 TL'den 72,40 TL'ye; Yapı Kredi'nin hedef fiyatını da 28 TL'den 27 TL'ye çekti.