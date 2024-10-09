JPMorgan, EMEA Bölgesi'nde tahvil ihraçlarında yeni rekor bekliyor

JPMorgan Chase, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki gelişmekte olan piyasalardan yapılan tahvil ihraçlarının, yıl sonunda rekor seviyeye ulaşabileceğini öngörüyor. Bu yıl şimdiye kadar 253 milyar dolarlık tahvil satışı yapılırken, JPMorgan, bu rakamın 2020'deki 265 milyar dolarlık bir önceki rekoru aşabileceğini belirtti.

ABD başkanlık seçimleri ve Orta Doğu’daki gerginliklerin piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çeken JPMorgan yetkilileri, tüm bu zorluklara rağmen EMEA bölgesinde ihraç hacimlerinin hız kesmediğini vurguluyor. Bankanın Londra merkezli bölge borç sermaye piyasaları başkanı Stefan Weiler, 2024’ün, şimdiye kadarki en yüksek ikinci yıl olduğunu ifade ederek, “Yılsonuna kadar bölgeden yapılan toplam ihraç hacminin muhtemelen yeni bir tüm zamanların rekorunu kıracağını bekliyorum” dedi.

Citi’den sonra gelişmekte olan piyasa tahvil satışlarında en büyük ikinci aracısı konumunda olan JPMorgan, EMEA bölgesindeki gelişen ülkelerden tahvil talebinin, yıl boyunca güçlü bir ivmeyle sürdüğünü ve bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesinin muhtemel olduğunu kaydetti. Weiler, piyasa türbülanslarının yıl sonuna kadar beklenenden daha düşük bir etkiye sahip olabileceğini ve borç ihraçlarının tahmin edilen seviyelere ulaşabileceğini ifade etti.