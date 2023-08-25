JPMorgan, faiz ve enflasyon tahminlerini artırdı

MB Ağustos toplantısında politika faizini 750 baz puan artışla yüzde 25 seviyesine çıkarmış; böylelikle faiz dört yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

JPMorgan, MB’nin faiz artışının ardından faiz beklentisini yükseltti.

Kurum Ekonomisti Fatih Akçelik yıl sonuna kadar her toplantıda 250’şer baz puan faiz artırımı beklediklerini belirterek, “Yıl sonu için politika faizi tahminimizi yüzde 30’dan yüzde 35’e yükselttik” dedi.

JPMorgan ayrıca yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 57’den yüzde 62’ye yükseltti. Enflasyonun gelecek yıl mayıs ayında yüzde 70 ile zirve yapacağı belirtilirken 2024 yılı beklentisiyse değişmeyerek yüzde 34’te kaldı.