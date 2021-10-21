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JPMorgan: Merkez Bankası Kasım'da 100 baz puan daha indirime gidebilir

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bugün aldığı faiz indirim kararı sonrası yayımladığı piyasa notunda Kasım ayında 100 baz puan daha faiz indirimine gidilmesini beklediğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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JPMorgan Türkiye Başekonomisti Yarkın Cebeci, kaleme aldığı piyasa notunda bugün yapılan faiz indirimiyle enflasyonun birincil öncelik olmadığının anlaşıldığını belirtti.

Kurum aynı zamanda yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 16,7’den yüzde 19,9’a yükseltti.

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