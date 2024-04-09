JPMorgan stratejisti Kolanovic fırsat sunan hisseleri açıkladı

Geçen yıldan bu yana müşterilerinin genel olarak hisse senetlerinden uzak durması gerektiği yönünde uyarılar yapan JPMorgan Chase & Co stratejisti Marko Kolanovic, elektrik dağıtım ve gayrimenkul hisselerinde fırsat görüyor.

Bankanın baş piyasa stratejisti pazartesi günü yayınladığı bir notta, elektrik dağıtım sektöründeki zayıflığın “muhtemelen aşırıya kaçtığını” belirtti. BloombergHT'nin haberine göre Kolanovic, bu yıl yüzde 3,5 yükselerek S&P 500’deki en kötü performans gösteren ikinci sektör olan grubun güçlü nakit akışı yarattığını ve rekor seviyeye yakın ucuz fiyat-kazanç görünümüne sahip olduğunu ekledi.

Kolanovic, “Faizlerin düşmesi bu sektöre yardımcı olacaktır; tersi senaryoda ise genel piyasa zayıflayacak ve elektrik dağıtım sektörünün tipik düşük betası ön plana çıkacaktır” dedi.

Kolanovic, performansı tahvil getirilerinin yönüne bağlı olsa da gayrimenkulün de “ilgi çekici” olduğunu belirtti.