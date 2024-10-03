JPMorgan, TCMB'nin faiz indirimi beklentisini revize etti

TÜİK verilerine göre; eylülde tüketici fiyat endeksi yüzde 2,97 arttı. Piyasalar ise yüzde 2,2'lik bir artış bekliyordu. Eylül enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından bankacılık devleri politika faizinde indirim beklentilerini revize etti.

İlk faiz indirimi beklentisi ocak ayında

JPMorgan, Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimini kasım ayında yapacağını söylerken, beklentisini ocak ayına çekti. JPMorgan ekonomistleri ocak ayında Merkez'in faizi 250 baz puan düşüreceğini öngörüyor.

Yıl sonu enflasyon beklentisi 43,50

Ekonomistler yıl sonu enflasyon beklentisini de yukarı yönlü güncelledi. Daha önce yıl sonu enflasyon için yüzde 42,5 öngörüsünde bulunan banka bu beklentisini yüzde 43,50 seviyesine yükseltti. 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 25'ten yüzde 25,50 seviyesine çıkarıldı.

JPMorgan'ın raporunda şu değerlendirmeler yer aldı:

Ağustos ayında TL'deki değer kaybının yüksek enflasyon açısından hızlı bir şekilde geri tepebileceğine dair kanıtlarla birlikte, TL oynaklığını yönetmeye daha fazla odaklanılacağını ve TCMB politikasının temel taşı olarak TL'de reel değer kazancına vurgu yapılmaya devam edileceğini düşünüyoruz. Yapısal olarak ucuz bir para birimi ve TCMB'nin faiz indirimlerinin ertelenmesi nedeniyle daha uzun süre yüksek kalmaya devam edecek reel mevduat faizleri bağlamında bu arka plan, uzun yerel tahvillere göre daha düşük volatiliteli bir işlem olması muhtemel olan TL'de pozitif görüşümüzü korumaya neden oluyor.