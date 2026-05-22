JPMorgan TCMB'nin n faiz oranını acilen yüzde 40’a çıkaracağını öngörüyor

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bir hafta vadeli repo ihale faizini mevcut yüzde 37 seviyesinden yüzde 40’a yükseltmesinin beklendiğini duyurdu. Yatırım bankası, bu artışın 11 Haziran’daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında veya potansiyel olarak daha erken bir tarihte gerçekleşebileceğini belirtti.

JPMorgan analistleri bir araştırma notunda, artan siyasi risklerin Türk lirası (TRY) için elverişsiz bir döneme denk geldiğini ifade etti. Analistler, son siyasi kaynaklı piyasa dalgalanmalarının ardından merkez bankasının harekete geçmesinin gerekebileceğini vurguladı.

TCMB olağanüstü toplantı olasılığı

JPMorgan, TCMB’nin bir sonraki planlanan toplantı öncesinde de faiz kararı alabileceğini öngördü. Kurum, bu adımın piyasalardaki belirsizliği azaltmaya yönelik olacağını belirtti.

Artan siyasi risklerin TL’nin değerini olumsuz etkilediğini kaydeden JPMorgan analistleri, bu durumun merkez bankasını erken bir faiz artışına zorlayabileceğini aktardı. Yılın başından bu yana TL’deki değer kaybı, piyasa gözlemcileri tarafından yakından izleniyor.

JPMorgan’ın bu öngörüsü, PPK’nın 11 Haziran’daki toplantısına kadar geçen sürede TL’nin seyri ve piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenecek. Yüzde 40 seviyesindeki bir faiz oranı, mevcut politika faizine göre 300 baz puanlık bir artışa işaret ediyor.