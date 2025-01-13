JPMorgan, Türk Bankaları İçin hedef fiyatlarını güncelledi: Yeni değerlemeler açıklandı

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Türk bankacılık sektörünün kritik bir dönemde olduğunu belirterek, faiz indirim döngüsünün başlamasıyla net faiz marjlarındaki baskının azalabileceğine dikkat çekti. JPMorgan analistleri, bu gelişmelerin Türk bankaları için olumlu bir dönemin başlangıcını işaret ettiğini ve bankaların mali performanslarının 2025 yılında önemli bir iyileşme göstereceğini öngördü.

JPMorgan, Türk bankalarının 2024'teki yüzde 20 olan özkaynak kârlılığının 2025'te yüzde 27 seviyesine yükseleceğini öngörüyor. Analistler, makroekonomik katalizörlerin devreye girmesiyle, yabancı yatırımcıların Türk bankaları hisselerine ilgisinin artacağına da dikkat çekti.

JPMorgan, hedef fiyatlarında da güncellemeler yaptı. Akbank için 'nötr' tavsiyesi 'ağırlık artır'a yükseltilirken, bankaların yeni hedef fiyatları şu şekilde sıralandı:

Akbank: Eski hedef 91 TL, yeni hedef 98 TL

Garanti BBVA: 172 TL

Yapı Kredi: Eski hedef 44 TL, yeni hedef 43 TL

İş Bankası: 20 TL