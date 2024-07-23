JPMorgan: Türk bankalarındaki temel eğilimlerin ikinci çeyrekte daha da kötüleşmesi muhtemel

JPMorgan bugün yayınladığı "Türk Bankaları 2Ç24 Gözden Geçirmesi: Çekirdek eğilimler daha da kötüleşecek, ancak 2 çeyrek muhtemelen dip noktayı işaret ediyor" başlıklı raporunda şu değerlendirmeleri yaptı:

Bankaların 2024 ikinci çeyrekte yıllık ortalama 2Ç24'te yıllık bazda ~%35 enflasyona karşılık yüzde 20 Maddi Özkaynak Getirisi (ROTE) , özellikle yoğun net faiz marji (NIM) baskıları nedeniyle bankaların %20 ortalama ROTE sağladığını görüyoruz. Bununla birlikte, bu çeyreğin muhtemelen dip noktayı işaret ettiğini, NIM'lerin 3Ç24'ten itibaren genişleyeceğini ve yılsonuna doğru ROTE'lerde bir toparlanmaya yol açacağını düşünüyoruz.

Garanti, benzerlerine kıyasla gözle görülür şekilde daha yüksek marjların keyfini çıkararak yüzde 29 ROTE ile olumlu bir şekilde öne çıkıyor. Sektör düzeyinde, yakın vadeli kazanç baskıları konusunda daha az endişeliyiz ve bunları orta vadeli toparlanma yolculuğunun bir parçası olarak görüyoruz.

Bununla birlikte, güçlü yıl sonu performansının ardından (TL'de %82 ve USD'de %64 artış), Aralık-25 hedef fiyatlarımızda sınırlı yukarı yönlü görüyoruz ve buradan daha fazla yeniden fiyatlandırmanın görünür dezenflasyon ve gerçekleşmesi birkaç çeyrek daha sürecek olan orta vadeli ROTE'lerde daha iyi görünürlük ile geleceğini düşünüyoruz."

JPMorgan raporuna göre 2024 ikinci çeyrekte en yüksek ROTE yüzde 28,9 ile Garanti Bankası'nda, onu yüzde 19,6 ile Akbank, yüzde 15,6 ile Vakıfbank izliyor. İş Bankası'nda oran yüzda 14,8, YKB'de 14,6 ve Halkbank'ta yüzde 8,8.

JPMorgan, Garanti Bankası'nın ikinci çeyrekte hissedarlara dağıt4ılabilir net karının 18,91 milyar, Akbank'ın 10,48 milyar, İş Bankası'nın 10,12 milyar, YKB'nin 6,66 milyar, Halkbank'ın 2,94 milyar ve Vakıfbank'ın 7,28 milyar TL olmasını bekliyor.