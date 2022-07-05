JPMorgan, Türkiye için enflasyon tahminini yükseltti

JPMorgan, TÜİK'in dün açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarının ardından Türkiye için 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yukarı yönlü revize etti.

Para politikasının aşırı şekilde gevşek olmaya devam ettiği ve enflasyona neden olan dış faktörlerde değişiklik olmadığı ortamda fiyat baskılarının büyümeye devam ettiğini belirten JPMorgan, "Enflasyonunun böyle çılgın seviyelerde olduğu zamanlarda, enflasyonu ölçmek ve tahmin etmek çok daha zor hale geliyor" değerlendirmesini yaptı.

"Bugünkü verilerini enflasyon beklentilerinde daha da kötüleşmeye yol açması büyük olasılık ve politika görünümü dikkate alındığında enflasyon muhtemelen bir süre için daha büyük bir problem olmaya devam edecek" ifadelerini kullanan JP Morgan, 2022 yıl sonu için TÜFE beklentisini yüzde 49,5'ten yüzde 63,1'e çıkardı. 2023 yıl sonu için TÜFE tahminini de yüzde 19,0'dan yüzde 22,5'e yükseltti.

Enflasyon tahminleri için risklerin hala yukarı yönlü olduğunu belirten JPMorgan, yaklaşan seçimlerin zamanlaması ve sonuçlarının, seçim öncesi uygulanacak politikaların, ortodoks politikalara ne zaman dönüleceğinin, enflasyonda orta vadeli rotayı belirleyeceğini de vurguladı.