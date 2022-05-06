JPMorgan: Türkiye'de enflasyon yıl sonuna kadar yüzde 65-75 bandında kalır

TÜİK'in dün açıkladığı Nisan ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren JPMorgan, enflasyonun yüzde 70'e yükseldiği bir ülkede politika faizinin yüzde 14'te durmaya devam etmesini açıklamanın zor olduğunu vurguladı.

Talebin güçlü olmaya devam ettiği, maliyet kaynaklı enflasyonist baskıların güçlü olduğu ve kredibilitenin zayıflamaya devam ettiği ortamda TCMB'nin politika duruşunu normalleştirmede acelesi olmadığını ifade eden JP Morgan, bu ortamda lira istikrarının enflasyonist baskıları sınırlamada ana araç olacağını öngördüklerini belirtti.

Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yüzde 72 ile tepe yapacağını öngören JPMorgan, Aralık ayına kadar da enflasyonun yüzde 65-75 aralığında kalacağını, Aralık ayında güçlü baz etkisiyle gerilemesini beklediklerini ifade etti.

JPMorgan, dün açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamları sonrasında 2022 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 43,5'ten yüzde 49,5'e çıkarırken, 2023 sonu için bekentisini de üzde 15,0'dan yüzde 19,0'a yükseltti.