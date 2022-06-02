JPMorgan, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

JP Morgan Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme verisinin ardından 2022 yılı için büyüme tahminini yükselttiğini açıkladı.

Kurumun Türkiye raporunda güçlü özel tüketimin ilk çeyrekte yüzde 7.3'lük büyümede etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada "özel tüketim büyümenin temel motoru oldu. Net ihracat, kamu harcamaları ve toplam yatırımlar da büyümeyi destekleyen diğer ana unsurlar oldu. Gevşek para politikası muhtemelen devam edecek ancak enflasyonun gelirleri azaltmasıyla özel tüketim ve GSYH'nin ivme kaybedeceğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yüksek frekanslı verilerin Tüketici Güveninde zayıflamaya işaret ettiği belirtildi.

Raporda büyümede ivme kaybı beklentisine rağmen bu yıl için büyüme tahmini yüzde 3.2'den yüzde 3.7'ye yükseltildi. 2023 tahmini ise güçlü baz etkisi nedeniyle yüzde 3.9'dan yüzde 3.6'ya düşürüldü.