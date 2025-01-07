JPMorgan ve BoFA'dan çarpıcı TCMB analizi

Merkez Bankası, 26 Aralık'taki yılın son toplantısında politika faizini 2,5 puan düşürerek yüzde 47,50 seviyesine çekmiş, faiz koridorunu da 600 baz puandan 300 baz puana daraltmıştı.

JPMorgan TCMB'nin 250 baz puanlık indiriminin beklentilerin üzerinde geldiğine işaret ederek bu kararın nedenlerini sıraladı.

Banka bunun birinci sebebinin Merkez'in 2025 yılında toplantı sayısını 12'den 8'e düşürmesine bağlayarak, 2025'te yüksek faiz döneminin devam edeceğine işaret etti. İkinci sebep olarak da asgari ücret artışı vr enflasyondaki düşüş trendine dikkat çekildi.

2025'te faiz indirimi olacak mı?

Kurum ekonomistleri 2025'te 8 kez toplanacak TCMB'nin 3 kez 250 baz puan, 5 kez 200 baz puanlık indirime gitmesini öngörürken, yıl sonu politika faizinin ise yüzde 30 olacağını tahmin etti.

Ocak ayında 250 baz puanlık indirim beklentisi

Bank of America (BofA) ise TCMB'nin ocak toplantısında 250 baz puanlık bir indirime daha gideceğini öngördü. Banka yıl sonu dolar tahminini de aşağı yönlü revize etti.

BofA analistleri de enflasyonun aralıkta aşağı yönlü sürpriz yaptığına işaret ederek, gıda enflasyonunda ve hizmet enflasyonunda yaşanan düşüşe dikkat çekti. Banka asgari ücret artışı ve fiyatların yukarı çekilmesi ile yılın ilk çeyreğinde enflasyonun en yüksek seviyelere çıkabileceğini ancak yılın geri kalanında düşüş eğiliminin süreceğini öngördü.

'Yıl sonunda politika faizi yüzde 30'a düşürülecek'

Banka analistleri bu gelişmeler doğrultusunda TCMB'nin ocak toplantısında da faizi 250 baz puan indereceğini öngördü. TCMB'nin bu yıl 250 baz puanlık faiz indirimini yedi kez tekrar edeceği, yıl sonunda faizlerin yüzde 30 seviyelerine düşebileceği belirtildi.

Enflasyon yükselirse faiz indirimi sekteye uğrayacak

Bununla birlikte enflasyonda yukarı yönlü bir hareketlenme görülürse, faiz indirimlerine ara verilebileceği ifade edildi. Pozitif reel faiz oranlarının yıl boyunca devam edeceğini öngören kurum, TL'nin reel bazda değer kaybının da buna bağlı olarak sınırlı düzeyde kalacağını öngördü ve yıl sonu dolar beklentisini 44 TL'den 41 TL'ye düşürdü.