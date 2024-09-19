JPMorgan yöneticisi: Türkiye'ye batıdan stratejik ilgi görmüyoruz

ABD merkezli yatırım JPMorgan Yönetici Direktörü Gökhan Özkan, Britanya'nın başkenti Londra'da düzenlenen Invest in Turkiye forumundaki konuşmasında batılı sermayenin Türkiye'ye ilgisinin ne yönde olduğundan söz etti.

Özkan, Türkiye'ye son dönemde sabit getirili menkul kıymet tarafında artan ilgi olduğunu, aynı zamanda para akışının hızlandığını belirterek diğer yandan mevduat faizlerinin carry trade fırsatı sunarken sermaye piyasaları ile birleşme satın alma aktivitesini olumsuz etkilediğini kaydetti.

'Volatilite nedeniyle ilgi kaydı'

Özkan, Türkiye'de birleşme satın alma aktivitesine bakıldığında 2004-2014 yılları arasında Türkiye'ye ağırlıklı olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'dan ilgi olurken son 10 yılda volatiliteye bağlı olarak Ortadoğu'dan daha fazla ilgili olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birleşme satın alma aktivitesi bağlamında yeteri doygunluğa ulaşmadığını kaydeden Özkan'a göre bu durum hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymetler piyasasına da yansıyor.

'Batıdan stratejik ilgi görmüyoruz'

Özkan, "Aracılık ettiğimiz Rabobank Grubu'nun, Türkiye'deki iştirakinin satışında yerel oyuncular, fintek şirketterdi. Batıdan henüz stratejik olarak ilgi görmüyoruz" diye konuştu.

Gelecek yıla işaret etti

Ortodoks ekonomik politikalara dönüş ve dezenflasyonla birlikte aktivitenin yeniden canlanmasını beklediklerini kaydeden Özkan, "Bu süreç geride kaldığında Batı piyasaları da ilgi gösterecek. Fakat bu gerçekleşene kadar Ortadoğu'nun kilit pazar olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon kontrol altına alınırsa Türkiye'ye ilişkin 2025-2026'da çok daha iyimser olacağız" dedi.