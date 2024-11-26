JPMorgan'dan, altın ve gümüş için yeni tahmin!

Altın jeopolitik risklerle yükselirken, ABD'de başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından düşüşe geçmişti. Birkaç haftalık dalgalı seyrini sürdüren altın için kritik tahmin geldi. JPMorgan, altın ve gümüş fiyatlarındaki tahminini yukarı yönlü revize etti.

Altın tırmanışa geçti

JPMorgan altın fiyatlarında ibrenin yukarı yönlü hareket ettiğini belirterek gelecek yıl 3 bin dolar seviyesine çıakcağını öngördü. JPMorgan temmuz ayında altın fiyatı için 2 bin 800 dolar tahmininde bulunmuştu. Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 625 dolardan işlem görüyor.

Gümüş de değerlenecek

Gümüş fiyatının da 2025 sonuna kadar ons başına 38 dolar seviyesine yükseleceği öngörüldü. Temmuz ayında tahmin 36 dolar seviyesindeydi. Öte yandan gümüş 30 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Bakırda düşüş öngörüsü

JPMorgan, bakır fiyatlarının kısa vadede daha da düşmesinin büyük olasılık olduğunu belirterek, "2025 4'üncü çeyreğe kadar 10 bin 400 dolar/ton seviyesine toparlanmasını bekliyoruz" açıklaması yaptı.