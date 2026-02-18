JPMorgan'dan dikkat çeken değerlendirme: Altında ralli sürebilir

JPMorgan, altındaki rallinin hız kesebileceği yönündeki beklentileri doğru bulmadığını belirterek, son beş yılda yüzde 170'i aşan altın fiyatlarının artan küresel gerilim ve bölünme eğilimi ile ateşlendiğine dikkat çekti.

Banka, artan jeopolitik riskler ve küresel bloklaşmanın yatırımcıları güvenli limanlara yönelttiğini, bu ortam sürdükçe altına yönelik talebin kalıcı biçimde yüksek seyredeceğini belirtti.

Kurumların yüzde 95'i küresel altın rezervlerinin artmasını bekliyor

Bankaya göre altın fiyatlarının temel belirleyicisi ise merkez bankalarının alımları. 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel net altın alımlarının yaklaşık iki katına çıktığını hatırlatan banka, bunun da altının rezervlerdeki güvenli varlık rolünü güçlendirdiğine işaret etti.

Gelişen piyasalarda altının rezervler içindeki payı 2025 itibarıyla yüzde 19'a ulaşırken, gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 47 seviyesinde bulunuyor. Bu fark, özellikle gelişen ülkelerde altın ağırlığının artırılabileceğini gösterirken Çin'de altının rezerv payının yüzde 8,6 ile görece düşük olduğu ve ek alım için alan bulunduğu ifade edildi.

Merkez bankalarına yönelik ankete göre ise kurumların yüzde 95'i küresel altın rezervlerinin artmasını bekliyor. Bu tablo, resmi alımların önümüzdeki dönemde de güçlü kalacağına işaret ediyor.

Bireysel yatırımcı ilgisi sürüyor, ETF'ler zirvenin altında

JPMorgan'a göre bireysel yatırımcılar güvenli liman arayışıyla altına yönelmeyi sürdürse de altın destekli ETF'lerdeki varlıklar halen pandemi dönemindeki zirvenin altında bulunuyor. Küresel ETF'lerde yaklaşık 100 milyon ons altın yer alırken, bu miktar 2020'de görülen yaklaşık 110 milyon ons seviyesinin gerisinde. Ayrıca ETF'lerde tutulan altın, dünya genelindeki resmi merkez bankası rezervlerinin yalnızca yaklaşık yüzde 8'ine karşılık geliyor. Bu tablo da altın fiyatları ve toplam talep üzerinde merkez bankalarının bireysel yatırımcılara kıyasla çok daha belirleyici konumda olduğunu gösteriyor.

2026'ya kadar güçlü talep beklentisi

JPMorgan Global Research birimi, 2026 yılına kadar hem yatırımcı talebinin hem de merkez bankası alımlarının yüksek seyretmesini bekliyor. Kurum, bu dönemde jeopolitik riskler ve rezerv çeşitlendirme ihtiyacının altına olan ilgiyi desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.

Araştırma notunda, merkez bankalarının altın talebinin 2026 yılında çeyrek başına ortalama 585 ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Bu projeksiyon, altın piyasasında resmi kurumların alımlarının orta vadede de güçlü bir temel oluşturacağını ve altının yükselişinin sona ereceği yönündeki görüşlere rağmen, talep tarafında kalıcı bir destek beklendiğini ortaya koyuyor.