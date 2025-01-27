JPMorgan'dan dolara yatırım yapacaklara kritik uyarı

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlaması ile gümrük tarifeleri peş peşe artarken piyasalar da karıştı. Trump, gümrük tarifelerini yaptırım gücü olarak kullanıp ülkeleri tehdit ederken dolara yatırım yapan yatırımcıların kafası karıştı.

Uzun vade riskli

Bankacılık devi JP Morgan da daha önce verdiği dolar yatırımı tavsiyesini revize ederek uzun pozisyonunun ölçeğini azalttı. Stratejistler orta vadede ise dolar hakkındaki yapıcı görünümlerini sürdürüyor.

JPMorgan'ın, döviz stratejistleri Meera Chandan ve Arindam Sandilya'nın yayınladığı analize göre, ABD'nin gümrük tarifeleri çok çeyrekli bir tema olacak ve ABD dışındaki iş güvenini etkilemeye ve dolara destek kaynağı olmaya devam edecek. Öte yandan kısa vadeli yolun daha karmaşık hale geldiği düşünülüyor.

Analistler, EUR/USD, EUR/JPY ve CHF/JPY'de kar alma seviyelerine ulaşıldığı için ABD dolarında uzun pozisyon önerisini azaltırken, USD karşısında sterlin pozisyonlarını ve euro karşısında opsiyonlardaki alım pozisyonlarını tutuyor.

Taktiksel yatırım yaklaşımı önerisi

ABD büyümesinin ve getiri avantajlarının doları desteklediğini öngören stratejistler, daha taktiksel bir yatırım yaklaşımı öneriyor.

Analizde ayrıca, "Uzun dolar pozisyonunun risk haline geldiği gümrük tarifeleri belirsizliğinin cehennemine hoş geldiniz. Yeniden etkileşime geçmek için daha net sinyaller bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.