JPMorgan'dan dolar/TL için çarpıcı tahmin

JPMorgan Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik, enflasyon, faiz indirimleri, TL’nin seyri ve büyüme görünümüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kasım enflasyonu için aylık yüzde 1,4 beklentisini paylaşan Akçelik, sebze fiyatlarındaki hızlı düşüşün Merkez Bankası’nın elini bir miktar rahatlatacağını ifade ederek, yıl sonu enflasyonunu yüzde 32 olarak öngördüklerini söyledi. Merkez'in aralık toplantısında 100 baz puanlık indirim beklentisini koruyan Akçelik, 2026 boyunca da 100’er baz puan indirimin devam edeceğini belirtti.

CNBC-e'ye konuşan Akçelik, dezenflasyonun piyasanın beklediği kadar güçlü olmadığını ve Merkez Bankası'nın ocak enflasyonunu düşünerek daha temkinli olacağını söyledi. 2026 sonunda politika faizini yüzde 30,5 beklediklerini belirtti.

TL'de yüzde 5 reel değerlenme beklentisi

Enflasyonun 2026 sonunda yüzde 23 olacağını öngören Akçelik, "TL değerlenmesi olacak ama tutarı daha az olacak. Önümüzdeki dönemde reel TL değerlenmesinin gelecek yıl yüzde 5 düzeyinde olmasını bekliyorum" dedi.

Dolarizasyon riski görmediğini söyleyen Akçelik, dolarizasyonun yönetilebilir bir risk olduğunu ifade etti. TL'de ise halen uzun pozisyon tavsiye ettiklerini file getirdi.

"Yabancıların TL'ye hala ciddi ilgisi var. Kur tarafına ya da tahvillere yöneliyor. Bu resmin önümüzdeki dönemde de değişeceğini düşünmüyorum" diyen Akçelik şöyle devam etti:

Elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere yönetilen fiyatlarda yüzde 20 artış bekliyoruz. Asgari ücrete dair piyasalarda genel beklenti yüzde 20-25 arasında bir yerde olacağı. Bu yıl için yüzde 3,5, gelecek yıl için yüzde 4 büyüme bekliyoruz. Dolar/TL'de bu yılı 43,4'le kapatmayı bekliyoruz. 2026 yıl sonu 53,5 bekliyoruz. Revizyona gitmeyi gerektirecek bir gelişme olmadı."