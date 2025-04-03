JPMorgan'dan gelişmekte olan para birimleri için 'underweight' uyarısı

ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, gelişmekte olan piyasa (EM) para birimleri için yatırım tavsiyesini “underweight” seviyesine indirdi. Bu karar, ABD’nin son gümrük tarifeleri hamlesinin piyasalarda yaratabileceği dalgalanmalar ve sermaye akışlarına yönelik risklerden kaynaklanıyor.

JPMorgan raporunda, "Müzakere ve gerilimi azaltma alanı olsa da, bu tarife turu gelişmekte olan piyasalar için önemli bir dönüm noktası olabilir. Piyasalardaki duyarlılık zayıflarken, yatırımcıların daha yüksek risk primi talep edeceğini öngörüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Asya ve Avrupa daha fazla etkilenecek

JPMorgan, gelişmekte olan piyasa devlet ve şirket kredilerinde düşük ağırlıklı duruşunu korurken, gelişmekte olan piyasa yerel tahvillerini piyasa ağırlığına yükseltti.

Banka, gelişmekte olan Asya ve Avrupa piyasalarının Latin Amerika ve diğer öncü piyasalara kıyasla daha fazla etkilendiğini belirtti. Özellikle Asya’daki gelişmekte olan piyasaların zayıflayan döviz kurları ve düşük politika faizleri ile baskı altında kalabileceği vurgulandı.

Misilleme riski ve yatırımcı tepkisi

JPMorgan, olası ticari misillemelerin risk iştahını düşürebileceği ve yüksek getirili varlıkların daha büyük primlerle işlem görebileceği konusunda da uyardı. Küresel ticaret savaşlarının devam etmesi halinde, yatırımcıların gelişmekte olan piyasalara yönelik temkinli yaklaşımını sürdüreceği belirtiliyor.