JPMorgan'dan korkutan uyarı! ABD ekonomisi resesyona gidiyor

JPMorgan, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu hafta açıkladığı kapsamlı gümrük tarifelerinin ekonomiye etkilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede çarpıcı bir uyarıda bulundu. Banka, yeni tarifelerin ABD ekonomisini bu yıl resesyona sürükleyebileceğini öngördü.

JPMorgan ABD Baş Ekonomisti Michael Feroli, yayımladığı notta, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yıl genelinde daralma riski taşıdığını belirtti. Feroli, daha önce yüzde 1,3 olarak tahmin ettikleri büyüme beklentisini, -yüzde 0,3 seviyesine çektiklerini açıkladı.

Feroli değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik faaliyette öngörülen daralmanın işe alımları baskılaması ve zamanla işsizlik oranını yüzde 5,3'e çıkarması bekleniyor."

JPMorgan’ın tahminleri, Trump’ın “ekonomik bağımsızlık bildirgesi” olarak tanımladığı gümrük tarifelerinin yalnızca ticareti değil, iç ekonomik dengeleri de olumsuz etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

Aynı hafta içerisinde Barclays, ABD ekonomisinin 2025'te durgunlukla tutarlı bir şekilde daralmasını beklediğini duyurmuştu. Citi ekonomistleri büyüme beklentilerini yüzde 0,1’e, UBS ekonomistleri ise yüzde 0,4’e çekti.

Ekonomistler, korumacı ticaret politikalarının yatırım kararlarını geciktirdiğini ve belirsizliğin arttığını vurguluyor. Bu durumun, özel sektör harcamalarını yavaşlatması, tüketici güvenini zayıflatması ve nihayetinde iş gücü piyasasına da zarar vermesi bekleniyor.

Trump yönetiminin yeni tarifeleri, başta Çin ve Avrupa Birliği olmak üzere birçok ticaret ortağını hedef alıyor. Ekonomistler, bu tür uygulamaların kısa vadeli koruma sağlayabileceğini ancak uzun vadede küresel tedarik zincirlerini bozarak resesyonu tetikleyebileceğini ifade ediyor.